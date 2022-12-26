Инфраструктура Бахмута разрушена более чем на 60% – ОВА

Об этом 26 декабря в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. Видеозапись эфира с участием Кириленко опубликована на его странице в Facebook.
"Весь мир уже наблюдал те ужасные фото, в каком состоянии нынче находятся исторические здания Бахмута, которые имеют историческую ценность. Здания учреждений культуры, в каком они состоянии сейчас в городе Бахмут. Вообще это касается также других прифронтовых населенных пунктов, больших и маленьких, там, где враг пытался продвинутся и оккупировать территорию. Ему, как правило, это не удается, но тактика выжженной земли… она у врага остается ", – сказал Кириленко.
В украинской разведке заявляли, что единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно.
В районе Бахмута "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) 25 декабря.