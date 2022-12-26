Инфраструктура Бахмута разрушена более чем на 60% – ОВА

Единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно, отметили в украинской разведке Скриншот: radiosvoboda.org

Об этом 26 декабря в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. Видеозапись эфира с участием Кириленко опубликована на его странице в Facebook.

"Весь мир уже наблюдал те ужасные фото, в каком состоянии нынче находятся исторические здания Бахмута, которые имеют историческую ценность. Здания учреждений культуры, в каком они состоянии сейчас в городе Бахмут. Вообще это касается также других прифронтовых населенных пунктов, больших и маленьких, там, где враг пытался продвинутся и оккупировать территорию. Ему, как правило, это не удается, но тактика выжженной земли… она у врага остается ", – сказал Кириленко.

В украинской разведке заявляли, что единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно.