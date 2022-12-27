Россияне бросают на захват Бахмута все силы, но не могут окружить город – Маляр

"Но вы видите, насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят потери врагу и он просто не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили – и на сегодняшний день враг пытается окружить город и у него это не получается", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что российские войска не могут удержать захваченные позиции, поэтому концентрируют свои усилия на отдельных участках фронта.