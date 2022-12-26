Оккупанты не в состоянии восстановить инфраструктуру в Мариуполе – глава ОГА

"В городе нет электро-, газо-, водо- и теплоснабжения на централизованном уровне. И априори не может быть в разрушенном практически полностью городе. Потому что разбиты не только внешние сети, но и вся система разрушена внутри. Поэтому люди там выживают", – рассказал Кириленко.

Глава ОГА отметил, что российская пропаганда пытается показать картинку о якобы "восстановлении жизни", но это не имеет ничего общего с реальностью. Восстановить Мариуполь и другие разрушенные войной города может только Украина, подчеркнул он.