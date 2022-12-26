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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не в состоянии восстановить инфраструктуру в Мариуполе – глава ОГА

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Мариуполь остается без электричества, воды и тепла
Мариуполь остается без электричества, воды и тепла
Фото: EPA

Оккупанты не могут восстановить разрушенную инфраструктуру в Мариуполе Донецкой области. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, видео опубликовал Мариупольский городской совет в Telegram 26 декабря.

"В городе нет электро-, газо-, водо- и теплоснабжения на централизованном уровне. И априори не может быть в разрушенном практически полностью городе. Потому что разбиты не только внешние сети, но и вся система разрушена внутри. Поэтому люди там выживают", – рассказал Кириленко.

Глава ОГА отметил, что российская пропаганда пытается показать картинку о якобы "восстановлении жизни", но это не имеет ничего общего с реальностью. Восстановить Мариуполь и другие разрушенные войной города может только Украина, подчеркнул он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта город находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр города Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, электричество, электроэнергия, газопровод, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, Павел Кириленко
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