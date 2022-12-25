Эвакуация из Мариуполя была невозможна, россияне держали всех в заложниках – заместитель мэра

"С начала марта городские власти пытались прорваться в город с эвакуационными колоннами. Но они не смогли этого сделать. Россияне все делали продуманно, по плану, они работали на дестабилизацию ситуации. Я думаю, эвакуация из города была невозможна, потому что россияне этого не хотели. Им нужна была дестабилизация, им были нужны люди внутри города, чтобы держать всех в заложниках. Никаких договоренностей с россиянами не было", – отметил Когут.

По его словам, мариупольцы до последнего не верили, что в XXI веке можно развязать такую войну, просто брать и уничтожать людей и весь город.

"Приведу пример, как мы пытались произвести первую успешную эвакуацию в начале марта. Получили сообщение, что Киев согласовал с Москвой эвакуационный коридор. Мы определили два места, где будут собираться люди, нашли автобусы. За несколько минут до начала эвакуационной колонны я решил лично проверить, можно ли уехать. Сел с коллегами в машину, но в 100 метрах мы попали под такой вражеский огонь. Я приехал в театр. Знаете, стоим, разговариваем об эвакуации, по какому маршруту поедем, сколько у нас есть автобусов. А ночью россияне накрывают огнем эти же автобусы. Точно по целям били", – подчеркнул он.

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