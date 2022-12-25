Эвакуация из Мариуполя была невозможна, россияне держали всех в заложниках – заместитель мэра

"С начала марта городские власти пытались прорваться в город с эвакуационными колоннами. Но они не смогли этого сделать. Россияне все делали продуманно, по плану, они работали на дестабилизацию ситуации. Я думаю, эвакуация из города была невозможна, потому что россияне этого не хотели. Им нужна была дестабилизация, им были нужны люди внутри города, чтобы держать всех в заложниках. Никаких договоренностей с россиянами не было", – отметил Когут.
По его словам, мариупольцы до последнего не верили, что в XXI веке можно развязать такую войну, просто брать и уничтожать людей и весь город.
"Приведу пример, как мы пытались произвести первую успешную эвакуацию в начале марта. Получили сообщение, что Киев согласовал с Москвой эвакуационный коридор. Мы определили два места, где будут собираться люди, нашли автобусы. За несколько минут до начала эвакуационной колонны я решил лично проверить, можно ли уехать. Сел с коллегами в машину, но в 100 метрах мы попали под такой вражеский огонь. Я приехал в театр. Знаете, стоим, разговариваем об эвакуации, по какому маршруту поедем, сколько у нас есть автобусов. А ночью россияне накрывают огнем эти же автобусы. Точно по целям били", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.