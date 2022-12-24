Защитник "Азовстали" Цисарук: После операции я проснулся в коридоре. Подумал: "Значит, что-то идет не так". Весь госпиталь был забит

Цисарук сообщил, что сам он получил ранение в середине марта в результате авиаудара.

"Это был авианалет в одну из моих очередных задач на территории завода. Это был как раз такой день, когда авиация поняла, что у нее полная безнаказанность в воздухе. И в этот день было 100 авианалетов на город. Это очень большое количество на самом деле. И в один из таких авианалетов пара бомбардировщиков сбросила ФАБ-250. Я получил ранение в ногу и живот. Ранение в живот вообще считается тяжелым, потому что небольшое количество людей выживает. Особенно в таких условиях, в которых мы были", – отметил военный.

Его эвакуировали в 55-й военный госпиталь на территории города, который тогда еще работал, и прооперировали.

"Но на следующий день я проснулся в коридоре. И подумал: "Ого... Значит, что-то идет не так". Но я понял, что в коридоре я проснулся не потому, что защищают, а потому, что места нет. Весь госпиталь был забит... Там было большое количество как гражданских, так и военных", – сказал Цисарук.

Он пояснил, что это был один из немногих еще работавших госпиталей и больниц, потому что враг тогда наносил удары по всему городу.

"А почему было большое количество гражданских? Потому что с утра тогда противник нанес авиаудар по бассейну "Нептун". Там было большое место, где гуманитарку завозили, и люди обычно в городе кучковались возле таких мест, как драмтеатр, "Нептун". В каждом районе находились большие муниципальные центры, возле которых собирались люди. И вот противник нанес удар в этот центр, где было уничтожено множество мирного населения. Этот госпиталь находится недалеко от него. И потому люди пошли в ближайший госпиталь. Поэтому госпиталь был переполнен", – пояснил азовец.

Однако, рассказал он, буквально через час – максимум два россияне нанесли удар уже по самому госпиталю.

"Мне очень сильно повезло в тот момент, потому что я был в коридоре, и меня просто накрыло дверью, которую вынесло ударной волной. Она меня закрыла от осколков. Тогда начали приниматься решения, что нужно эвакуировать людей из госпиталя, потому что у госпиталя не было хороших подвалов. Начали одних раненых эвакуировать на территорию завода Ильича, а других – на "Азовсталь", – отметил Цисарук.