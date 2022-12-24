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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник "Азовстали" Цисарук: После операции я проснулся в коридоре. Подумал: "Значит, что-то идет не так". Весь госпиталь был забит

Мариуполь сильно разрушен в результате авиаударов россиян
Мариуполь сильно разрушен в результате авиаударов россиян
Фото: EPA

Замкомандира отдельного отряда спецназначения "Азов", один из защитников Мариуполя Сергей Цисарук (позывной Мольфар) в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о том, как оккупанты во время осады города обстреливали места, где собирались мирные жители.

Цисарук сообщил, что сам он получил ранение в середине марта в результате авиаудара.

"Это был авианалет в одну из моих очередных задач на территории завода. Это был как раз такой день, когда авиация поняла, что у нее полная безнаказанность в воздухе. И в этот день было 100 авианалетов на город. Это очень большое количество на самом деле. И в один из таких авианалетов пара бомбардировщиков сбросила ФАБ-250. Я получил ранение в ногу и живот. Ранение в живот вообще считается тяжелым, потому что небольшое количество людей выживает. Особенно в таких условиях, в которых мы были",  отметил военный.

Его эвакуировали в 55-й военный госпиталь на территории города, который тогда еще работал, и прооперировали.

"Но на следующий день я проснулся в коридоре. И подумал: "Ого... Значит, что-то идет не так". Но я понял, что в коридоре я проснулся не потому, что защищают, а потому, что места нет. Весь госпиталь был забит... Там было большое количество как гражданских, так и военных", – сказал Цисарук.

Он пояснил, что это был один из немногих еще работавших госпиталей и больниц, потому что враг тогда наносил удары по всему городу.

"А почему было большое количество гражданских? Потому что с утра тогда противник нанес авиаудар по бассейну "Нептун". Там было большое место, где гуманитарку завозили, и люди обычно в городе кучковались возле таких мест, как драмтеатр, "Нептун". В каждом районе находились большие муниципальные центры, возле которых собирались люди. И вот противник нанес удар в этот центр, где было уничтожено множество мирного населения. Этот госпиталь находится недалеко от него. И потому люди пошли в ближайший госпиталь. Поэтому госпиталь был переполнен", – пояснил азовец.

Однако, рассказал он, буквально через час – максимум два россияне нанесли удар уже по самому госпиталю.

"Мне очень сильно повезло в тот момент, потому что я был в коридоре, и меня просто накрыло дверью, которую вынесло ударной волной. Она меня закрыла от осколков. Тогда начали приниматься решения, что нужно эвакуировать людей из госпиталя, потому что у госпиталя не было хороших подвалов. Начали одних раненых эвакуировать на территорию завода Ильича, а других – на "Азовсталь", – отметил Цисарук.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона. По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Мариуполь, полк Азов, раненые, больница, Азовсталь, госпиталь, авиаудар, война России против Украины, ранение, Сергей Цисарук
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