В Украине открывают центры "Я – Мариуполь". Их цель – помочь мариупольцам, которым удалось эвакуироваться

Центры работают в Виннице, Киеве, Кропивницком (на фото), Днепре и Запорожье Фото: Кіровоградська обласна державна адміністрація / Facebook

Руководит центром в Кропивницком жительница Мариуполя Елена Швыдкая, которая эвакуировалась из города.

Основная задача учреждения – оказывать психологическую, гуманитарную, юридическую, социальную и при необходимости медицинскую помощь и поддержку мариупольцам, вынужденно покинувшим свои дома, сказала она.

В этом центре работают 11 мариупольцев. Он работает с 8.00 до 18.00 с понедельника по субботу. Всего в регионе проживает 5 тыс. вынужденно переселенных жителей Мариуполя, сказал глава ОВА Андрей Райкович. Он, а также мэр Мариуполя Вадим Бойченко приняли участие в открытии центра.

Скриншот: Кіровоградська обласна державна адміністрація / Facebook

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил 22 июня, что постепенно такие центры открываются по всей Украине. Кроме Кропивницкого, они работают в Виннице, Киеве, Днепре и Запорожье. Следующий планируют открыть в Хмельницком.

"Я – Мариуполь" – это центры комплексной поддержки переселенцев. Через них создают ячейки для мариупольцев внутри страны. Центры обустраиваются на средства Мариуполя и международных благотворительных фондов", – рассказал он.

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