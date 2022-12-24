"И сантиметра нашей земли не отдадим". Жительница Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

В доме Галины сейчас живут пенсионеры, которые остались без жилья Фото: civilvoicesmuseum.org

"Я живу в пригороде Мариуполя и слышу звуки обстрелов из Широкино. 24 февраля было очень громко. В 5.00 мой сын, который служит в ВСУ, позвонил и сказал: "Мама, выезжай, потому что они перешли границу". Я поехала к маме, потому что там был мой младший сын, которому 14 лет", – вспоминает женщина.

До села в Запорожской области она добралась в тот же день, а 3 марта село было оккупировано. По словам героини истории, жители села боялись оккупантов, но и они их тоже.

"Они понимали, что на нашей территории. Мы умудрялись встречаться и петь на улицах "Червону калину", гимн Украины, просто кричать вечером украинские песни", – говорит женщина.

Однажды, рассказывает Галина, в их дом вошли чеченец и россиянин. Чеченец потребовал вывести младшего сына, а когда тот вышел, сказал: "Нерадостный ваш мальчик. Не любит гостей?" После этого женщина увезла сына в безопасное место.

Героиня истории отмечает, что ее дом в Мариуполе уцелел и сейчас в нем живет семья пенсионеров, которые остались без жилья из-за обстрела города российскими оккупантами.

"Самое важное, чтобы все закончилось только победой. И сантиметра нашей земли не отдадим, и Крым, и Донбасс в том числе", – заявила она.

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