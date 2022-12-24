"И сантиметра нашей земли не отдадим". Жительница Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"Я живу в пригороде Мариуполя и слышу звуки обстрелов из Широкино. 24 февраля было очень громко. В 5.00 мой сын, который служит в ВСУ, позвонил и сказал: "Мама, выезжай, потому что они перешли границу". Я поехала к маме, потому что там был мой младший сын, которому 14 лет", – вспоминает женщина.
До села в Запорожской области она добралась в тот же день, а 3 марта село было оккупировано. По словам героини истории, жители села боялись оккупантов, но и они их тоже.
"Они понимали, что на нашей территории. Мы умудрялись встречаться и петь на улицах "Червону калину", гимн Украины, просто кричать вечером украинские песни", – говорит женщина.
Однажды, рассказывает Галина, в их дом вошли чеченец и россиянин. Чеченец потребовал вывести младшего сына, а когда тот вышел, сказал: "Нерадостный ваш мальчик. Не любит гостей?" После этого женщина увезла сына в безопасное место.
Героиня истории отмечает, что ее дом в Мариуполе уцелел и сейчас в нем живет семья пенсионеров, которые остались без жилья из-за обстрела города российскими оккупантами.
"Самое важное, чтобы все закончилось только победой. И сантиметра нашей земли не отдадим, и Крым, и Донбасс в том числе", – заявила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.