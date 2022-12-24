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Защитник "Азовстали" Цисарук: То, критически важное, что доставили вертолеты на "Азовсталь", сыграло роль в обороне Мариуполя

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Цисарук: Пилоты вертолетов, прибывших на "Азовсталь", совершили чудо
Цисарук: Пилоты вертолетов, прибывших на "Азовсталь", совершили чудо
Фото: ОЗСП АЗОВ / Telegram

Замкомандира отдельного отряда спецназначения "Азов", один из защитников Мариуполя Сергей Цисарук (позывной Мольфар) в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, как происходила операция по эвакуации тяжелораненых бойцов из госпиталя "Азовстали" из окруженного российскими оккупантами Мариуполя.

"Первые попытки были еще в начале марта. У нас была достаточно критическая ситуация с противотанковыми средствами и ПЗРК. У нас вообще не было ничего из средств ПВО. И противник довольно свободно чувствовал себя в воздухе. Также стал вопрос о средствах связи ближе к середине марта. Тогда в Украине только появились Starlink. И мы делали все возможное, чтобы нам их доставили, чтобы у нас была связь с внешним миром. Потому что все коммуникации были отрезаны", – пояснил Цисарук.

По его словам, когда полностью была потеряна связь, пришло полное понимание, что нужно найти способ восстановить коммуникации с окруженными защитниками "Азовстали". Предпринимались несколько попыток доставить вооружение и оборудование на комбинат. Не все из них оказались удачными. Но в результате одной из спецопераций вертолеты прибыли и смогли вывезти раненых.

"Следующая попытка – это как раз эвакуация, которая была 21-го числа, когда эвакуировали меня. 20-го числа вечером пришел на территорию госпиталя друг Редис (командир полка "Азов". – "ГОРДОН"), пообщался со мной, к каждому лично подошел пообщался. И сказал, что завтра будет эвакуация. Спросил, готовы ли мы лететь. Все согласились, конечно", – сообщил Цисарук.

Он рассказал, что все время, пока защитники Мариуполя ждали помощь, беспрерывно шли артобстрелы и обстрелы с воздуха. Эвакуация задержалась почти на два часа, но вертолеты все же прибыли.

"Быстро выгрузили имущество, которое было в вертолетах, критически важное. И это уже была достаточно большая победа, потому что то, что было доставлено, – это сыграло в дальнейшем роль в обороне города. Нас погрузили на вертолеты – и началась уже дорога назад. На самом деле, я до последнего не верил, что они долетят до Мариуполя, но когда мы сели на аэродроме в Запорожье на дозаправку, то я просто не мог поверить, что мы уже на свободной территории. Это было что-то удивительное. На самом деле пилоты совершили чудо. Это действительно подвиг. Очень круто то, что совершили наши пилоты", – подчеркнул Цисарук.

Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых.

20 мая Зеленский рассказывал о храбрости экипажей вертолетов, которые неделями летали в Мариуполь, доставляя продукты и боеприпасы на "Азовсталь". "Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых", – сказал он.

31 мая обнародовали видео полетов вертолетов снабжения Воздушных сил ВСУ на "Азовсталь", снятое в первые недели блокады.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Мариуполь, вооружение, вертолет, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, Алеся Бацман, госпиталь, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, интервью, операция, Сергей Цисарук
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