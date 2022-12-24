Защитник "Азовстали" Цисарук: То, критически важное, что доставили вертолеты на "Азовсталь", сыграло роль в обороне Мариуполя

"Первые попытки были еще в начале марта. У нас была достаточно критическая ситуация с противотанковыми средствами и ПЗРК. У нас вообще не было ничего из средств ПВО. И противник довольно свободно чувствовал себя в воздухе. Также стал вопрос о средствах связи ближе к середине марта. Тогда в Украине только появились Starlink. И мы делали все возможное, чтобы нам их доставили, чтобы у нас была связь с внешним миром. Потому что все коммуникации были отрезаны", – пояснил Цисарук.

По его словам, когда полностью была потеряна связь, пришло полное понимание, что нужно найти способ восстановить коммуникации с окруженными защитниками "Азовстали". Предпринимались несколько попыток доставить вооружение и оборудование на комбинат. Не все из них оказались удачными. Но в результате одной из спецопераций вертолеты прибыли и смогли вывезти раненых.

"Следующая попытка – это как раз эвакуация, которая была 21-го числа, когда эвакуировали меня. 20-го числа вечером пришел на территорию госпиталя друг Редис (командир полка "Азов". – "ГОРДОН"), пообщался со мной, к каждому лично подошел пообщался. И сказал, что завтра будет эвакуация. Спросил, готовы ли мы лететь. Все согласились, конечно", – сообщил Цисарук.

Он рассказал, что все время, пока защитники Мариуполя ждали помощь, беспрерывно шли артобстрелы и обстрелы с воздуха. Эвакуация задержалась почти на два часа, но вертолеты все же прибыли.

"Быстро выгрузили имущество, которое было в вертолетах, критически важное. И это уже была достаточно большая победа, потому что то, что было доставлено, – это сыграло в дальнейшем роль в обороне города. Нас погрузили на вертолеты – и началась уже дорога назад. На самом деле, я до последнего не верил, что они долетят до Мариуполя, но когда мы сели на аэродроме в Запорожье на дозаправку, то я просто не мог поверить, что мы уже на свободной территории. Это было что-то удивительное. На самом деле пилоты совершили чудо. Это действительно подвиг. Очень круто то, что совершили наши пилоты", – подчеркнул Цисарук.

Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube