Защитник "Азовстали" Цисарук: Мои воспоминания про госпиталь "Азовстали" – пыль и постоянный кашель, крики – постоянно привозили много раненных

"Буквально числа 5-6-го [марта] ко мне подошел представитель 55-го военного госпиталя и сказал, что ему нужен один из бункеров. Именно я отвечал за размещение людей. Ему нужен был какой-то бункер, чтобы разместить там госпиталь. Именно тогда была выбрана легендарная уже "Железяка", – сообщил Цисарук.

После тяжелого ранения он сам оказался в госпитале, и после того, как россияне нанесли вместе с другими ранеными, был эвакуирован на "Азовсталь".

"Я получил ранение в ногу и в живот. Но благодаря героической работе наших врачей, которым я безгранично благодарен, меня прооперировали достаточно качественно. На следующий день я проснулся в коридоре. Весь госпиталь был забит. И буквально через час – максимум два противника нанес удар уже по самому госпиталю. Мне очень сильно повезло в тот момент, потому что я был в коридоре, и меня просто накрыло дверью, которую вынесло ударной волной. Она меня закрыла от осколков", – рассказал Цисарук.

Он подчеркнул, что в госпитале на Азовстале круглосуточно работали медики, героически спасая бойцов даже с очень сложными ранениями.

"Это большое помещение, в котором были трехэтажные нары, где лежит куча раненых, кто-то стонет, кому-то плохо, кто-то контуженный кричит, постоянный шум... Там не было как делать санитарную уборку, потому что воды элементарно не было, там постоянно была пыль. И когда происходила бомбардировка тяжелой авиации, вся эта пыль поднималась – и начинался кашель. Ну и, конечно, постоянные крики, потому что постоянно привозили новых раненых и люди довольно тяжело реагировали", – поделился воспоминаниями собеседник.

Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube