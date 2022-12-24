ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Защитник "Азовстали" Цисарук: Мои воспоминания про госпиталь "Азовстали" – пыль и постоянный кашель, крики – постоянно привозили много раненных

 
|
Цисарук рассказал о героической работе врачей в госпитале на "Азовстали"
Цисарук рассказал о героической работе врачей в госпитале на "Азовстали"
Фото: ОЗСП АЗОВ / Telegram

Замкомандира отдельного отряда спецназначения "Азов", один из защитников Мариуполя Сергей Цисарук (позывной Мольфар) в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, как организовали госпиталь на комбинате "Азовсталь" и что там происходило в самые тяжелые дни, после того, как россияне взяли город в окружение.

"Буквально числа 5-6-го [марта] ко мне подошел представитель 55-го военного госпиталя и сказал, что ему нужен один из бункеров. Именно я отвечал за размещение людей. Ему нужен был какой-то бункер, чтобы разместить там госпиталь. Именно тогда была выбрана легендарная уже "Железяка", – сообщил Цисарук.

После тяжелого ранения он сам оказался в госпитале, и после того, как россияне нанесли вместе с другими ранеными, был эвакуирован на "Азовсталь".

"Я получил ранение в ногу и в живот. Но благодаря героической работе наших врачей, которым я безгранично благодарен, меня прооперировали достаточно качественно. На следующий день я проснулся в коридоре. Весь госпиталь был забит. И буквально через час – максимум два противника нанес удар уже по самому госпиталю. Мне очень сильно повезло в тот момент, потому что я был в коридоре, и меня просто накрыло дверью, которую вынесло ударной волной. Она меня закрыла от осколков", – рассказал Цисарук.

Он подчеркнул, что в госпитале на Азовстале круглосуточно работали медики, героически спасая бойцов даже с очень сложными ранениями.

"Это большое помещение, в котором были трехэтажные нары, где лежит куча раненых, кто-то стонет, кому-то плохо, кто-то контуженный кричит, постоянный шум... Там не было как делать санитарную уборку, потому что воды элементарно не было, там постоянно была пыль. И когда происходила бомбардировка тяжелой авиации, вся эта пыль поднималась – и начинался кашель. Ну и, конечно, постоянные крики, потому что постоянно привозили новых раненых и люди довольно тяжело реагировали", – поделился воспоминаниями собеседник.

Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев. Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, авиация, Мариуполь, полк Азов, раненые, Азовсталь, Алеся Бацман, госпиталь, Оборона Мариуполя, война России против Украины, интервью, россияне, Сергей Цисарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой она будут представлять Украину на "Евровидении 2023"
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой она будут представлять Украину на "Евровидении 2023"
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (278265)
2
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (90512)
3
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском (55848)
4
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (55721)
5
"Просто не можем друг друга выдерживать". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем (50953)
6
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео (36072)
7
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира (28948)
8
"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах (24709)
 
 
 
 