В Мариуполе россияне сносят исторические здания – советник мэра

"Не Драмтеатром единым. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе, исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор", – написал он.

Андрющенко также опубликовал видео носа домов в захваченном городе

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.