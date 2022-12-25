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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе россияне сносят исторические здания – советник мэра

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Мариуполь в оккупации с мая
Мариуполь в оккупации с мая
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики сносят исторические здания в центре города. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Не Драмтеатром единым. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе, исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор", – написал он.

Андрющенко также опубликовал видео носа домов в захваченном городе

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, оккупация, Мариуполь, вторжение, война России против Украины, войска, Петр Андрющенко, россияне
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