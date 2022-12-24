В Мариуполе с начала оккупации 26 жителей погибли в пожарах – горсовет

По данным "администрации", за эти несколько месяцев в городе случился 331 пожар.
"Только в декабре произошло более 60 пожаров и погибли девять человек. Среди них один ребенок. Об этом свидетельствуют данные из официальной переписки коллаборантов", – говорится в сообщении, проиллюстрированном скан-копиями соответствующих документов.
В горсовете подчеркнули, что пожары происходят из-за абсолютной неподготовленности жилищного фонда и отсутствия нормального электроснабжения в домах.
"Так, из-за пробитых и неотремонтированных крыш, в дома попадает вода. Как результат – замыкает проводку. В квартирах начинаются пожары. А отсутствие отопления заставляет жителей пользоваться обогревателями, но оккупанты не смогли наладить нормальное электроснабжение. Так что результат тот же – в квартирах горит", – отметили в горсовете.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По оценкам украинских военных, в ходе боев за город погибло до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.