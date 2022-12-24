В Мариуполе с начала оккупации 26 жителей погибли в пожарах – горсовет

Люди в Мариуполе живут в не отремонтированных домах без отопления, отмечают в горсовете Фото: EPA

По данным "администрации", за эти несколько месяцев в городе случился 331 пожар.

"Только в декабре произошло более 60 пожаров и погибли девять человек. Среди них один ребенок. Об этом свидетельствуют данные из официальной переписки коллаборантов", – говорится в сообщении, проиллюстрированном скан-копиями соответствующих документов.

В горсовете подчеркнули, что пожары происходят из-за абсолютной неподготовленности жилищного фонда и отсутствия нормального электроснабжения в домах.

"Так, из-за пробитых и неотремонтированных крыш, в дома попадает вода. Как результат – замыкает проводку. В квартирах начинаются пожары. А отсутствие отопления заставляет жителей пользоваться обогревателями, но оккупанты не смогли наладить нормальное электроснабжение. Так что результат тот же – в квартирах горит", – отметили в горсовете.