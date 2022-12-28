Яценюк о том, чего ожидать от россиян на Новый год: Полный блэкаут им не удастся

"От россиян ничего вообще нельзя никогда ожидать доброго, – сказал он в ответ на вопрос, чего стоит ждать от РФ на Новый год. – Этого нельзя было ожидать ни в течение всех лет украинской независимости, ни за всю историю отношений Украины и России. Могут ли они полностью выключить всю Украину? Ну, они пытались это сделать и не раз, ведь [16 декабря была] не первая, не вторая и не третья атака. Они накапливают арсеналы, чтобы полностью заглушить украинскую энергетику, но полный блэкаут – то есть выключить всю Украину – им не удалось и не удастся".

Он предполагает, что атаки РФ на инфраструктуру Украины будут продолжаться. "Поэтому усиление обороноспособности и системы Patriot, противоракетная оборона – ключевое, что необходимо для Украины", – подчеркнул Яценюк.

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