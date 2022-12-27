Кабмин Украины упростил строительство воздушных линий электропередач и электроподстанций

В Кабмине заявили, что решение ускорит восстановление объектов после российских обстрелов Фото: depositphotos.com

"Чтобы быстрее восстановить энергосистему, принимаем решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций. На время военного положения снимаем требование проведения оценки воздействия на окружающую среду на такие объекты", – сказал он.

По словам Шмыгаля, этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Как сообщила пресс-служба, Кабмин принял подготовленное Министерством энергетики постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2017 года №1010".

"Документ снимает требование проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ и более и подстанций напряжением 330 кВ и более в период действия военного положения. Указанное решение будет способствовать максимально быстрому и эффективному восстановлению объектов энергетической системы Украины, поврежденных или разрушенных в результате российской военной агрессии", – говорится в сообщении.