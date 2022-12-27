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Кабмин Украины упростил строительство воздушных линий электропередач и электроподстанций

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В Кабмине заявили, что решение ускорит восстановление объектов после российских обстрелов
В Кабмине заявили, что решение ускорит восстановление объектов после российских обстрелов
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 27 декабря упростил строительство воздушных линий электропередач и электроподстанций. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, его речь опубликовала пресс-служба правительства.

"Чтобы быстрее восстановить энергосистему, принимаем решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций. На время военного положения снимаем требование проведения оценки воздействия на окружающую среду на такие объекты", – сказал он.

По словам Шмыгаля, этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Как сообщила пресс-служба, Кабмин принял подготовленное Министерством энергетики постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2017 года №1010".

"Документ снимает требование проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ и более и подстанций напряжением 330 кВ и более в период действия военного положения. Указанное решение будет способствовать максимально быстрому и эффективному восстановлению объектов энергетической системы Украины, поврежденных или разрушенных в результате российской военной агрессии", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, серьезно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
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