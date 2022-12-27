Кабмин Украины упростил строительство воздушных линий электропередач и электроподстанций

"Чтобы быстрее восстановить энергосистему, принимаем решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций. На время военного положения снимаем требование проведения оценки воздействия на окружающую среду на такие объекты", – сказал он.
По словам Шмыгаля, этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.
Как сообщила пресс-служба, Кабмин принял подготовленное Министерством энергетики постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2017 года №1010".
"Документ снимает требование проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ и более и подстанций напряжением 330 кВ и более в период действия военного положения. Указанное решение будет способствовать максимально быстрому и эффективному восстановлению объектов энергетической системы Украины, поврежденных или разрушенных в результате российской военной агрессии", – говорится в сообщении.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, серьезно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.