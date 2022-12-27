"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света

Никитюк: В лифте очень приятно ехать на 15-й этаж. А когда это два раза в неделю, то просто невероятное наслаждение Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк сфотографировала свое отражение в зеркале лифта. Она поделилась своими наблюдениями о новых привычках, которые появились в связи с отключениями электричества.

"В лифте очень приятно ехать на 15-й этаж. А когда это два раза в неделю, то просто невероятное наслаждение", – отметила телеведущая.

Она также призналась, что когда нет света, все равно щелкает на выключатель, когда заходит в туалет, а когда свет появляется, подсвечивает фонариком с телефона, потому что забывает, что свет уже появился.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

"Ай, какая красивая!" – прокомментировала подписчица yuliannaa.ma.