Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2022
 
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"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света

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Никитюк: В лифте очень приятно ехать на 15-й этаж. А когда это два раза в неделю, то просто невероятное наслаждение
Никитюк: В лифте очень приятно ехать на 15-й этаж. А когда это два раза в неделю, то просто невероятное наслаждение
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 27 декабря в Instagram опубликовала два своих селфи-снимка.

Никитюк сфотографировала свое отражение в зеркале лифта. Она поделилась своими наблюдениями о новых привычках, которые появились в связи с отключениями электричества.

"В лифте очень приятно ехать на 15-й этаж. А когда это два раза в неделю, то просто невероятное наслаждение", – отметила телеведущая.

Она также призналась, что когда нет света, все равно щелкает на выключатель, когда заходит в туалет, а когда свет появляется, подсвечивает фонариком с телефона, потому что забывает, что свет уже появился.

"Ай, какая красивая!" – прокомментировала подписчица yuliannaa.ma.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, серьезно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: электричество, телеведущая, селфи, Леся Никитюк
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