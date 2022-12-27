Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку

Зиневич: Настроение всем и себе поднимать с верой в светлое будущее Фото: alla_zinevych_ / Instagram

"Настроение всем и себе поднимать с верой в светлое будущее", – описала она свой настрой.

Зиневич снялась в синем платье с блестками. Она поизгибалась перед зеркалом, позируя для селфи, и засветила татуировку на руке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от українка * УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ (@alla_zinevych_)