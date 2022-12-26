Невестка Ющенко показала шпагат через пять месяцев после родов

Елена Ющенко: Я не подвожу итоги года, поскольку работаю над собой весь год Фото: olena_yushchenko / Instagram

На фото невестка Ющенко запечатлена сидящей в шпагате на полу.

"Я не подвожу итоги года, поскольку работаю над собой весь год... После беременности решила, что должна работать над собой еще больше, особенно для здоровья своего тела. Мне нужно ребенка еще носить на руках", – написала она.

Ющенко заявила, что матери стоит быть сильной и крепкой.

"Я привела себя в форму даже лучшую, чем была до рождения малыша. А главное – мне удалось это сделать дома", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Yushchenko (@olena_yushchenko)