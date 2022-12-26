Невестка Ющенко показала шпагат через пять месяцев после родов

На фото невестка Ющенко запечатлена сидящей в шпагате на полу.
"Я не подвожу итоги года, поскольку работаю над собой весь год... После беременности решила, что должна работать над собой еще больше, особенно для здоровья своего тела. Мне нужно ребенка еще носить на руках", – написала она.
Ющенко заявила, что матери стоит быть сильной и крепкой.
"Я привела себя в форму даже лучшую, чем была до рождения малыша. А главное – мне удалось это сделать дома", – отметила она.
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Елена Ющенко – вторая жена Андрея Ющенко, сына Виктора Ющенко от первого брака. Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году.
Ранее Андрей Ющенко был женат на младшей сестре украинской ведущей Маши Ефросининой Елизавете. Пара рассталась в 2012 году. У них есть дочь.
24 августа стало известно, что у Елены и Андрея Ющенко родился сын. Для Елены он стал первенцем. По словам невестки Виктора Ющенко, она рожала ребенка в Украине.