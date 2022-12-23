Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье

Квиткова призналась, что на ее теле есть растяжки Фото: kvittkova / Instagram

По словам Квитковой, на животе растяжек у нее не было.

"Есть на груди и на бедрах. Никак не собираюсь [с ними] бороться, они меня не смущают", – заявила она.

Пост блогер сопроводила снимком в черном нижнем белье.

Фото: kvittkova / Instagram