Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2022
 
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Квиткова рассказала о растяжках на груди и показала фото в белье

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Квиткова призналась, что на ее теле есть растяжки
Квиткова призналась, что на ее теле есть растяжки
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, 23-летняя блогер Дарья Квиткова, 22 декабря в Stories Instagram ответила на вопрос подписчиков о растяжках на теле после беременности.

По словам Квитковой, на животе растяжек у нее не было.

"Есть на груди и на бедрах. Никак не собираюсь [с ними] бороться, они меня не смущают", – заявила она.

Пост блогер сопроводила снимком в черном нижнем белье.

Фото: kvittkova / Instagram
Фото: kvittkova / Instagram

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

17 июля Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша). Квиткова не заявляла, что вернулась в Украину. Но Добрынин 5 октября публиковал совместное фото с супругой и отметил, что они находятся в Украине.

Теги: беременность, Холостяк, блогеры, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, грудь, белье, блогер, живот
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