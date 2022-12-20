"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом

Tarabarova вскоре в третий раз станет матерью Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

На фото артистка позирует на улице в обтягивающем округлившийся живот платье. Она дополнила образ шапкой в тон, бежевым полушубком и такого же цвета ботинками на массивной платформе.

"Волшебство, несмотря ни на что", – подписала снимки певица.

"Красавица, вам так идет это положение", – восхитились в сети.

"Невероятная", – написали поклонники.