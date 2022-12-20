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20 декабря, 2022
 
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"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом

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Tarabarova вскоре в третий раз станет матерью
Tarabarova вскоре в третий раз станет матерью
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova 19 декабря опубликовала в Facebook снимки из новой фотосессии.

На фото артистка позирует на улице в обтягивающем округлившийся живот платье. Она дополнила образ шапкой в тон, бежевым полушубком и такого же цвета ботинками на массивной платформе.

"Волшебство, несмотря ни на что", – подписала снимки певица.

"Красавица, вам так идет это положение", – восхитились в сети.

"Невероятная", – написали поклонники.

https://www.facebook.com/TARABAROVAofficial/posts/pfbid02YW3We2RRbtt2UbG2D6vM7gRfCCy8j43zyryR7WXd8w6J4SkofL6jWg7b8qQRdu3Xl

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.

Тарабарова и продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. Она намекнула, что у них родится дочь.

Теги: беременность, Tarabarova
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