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16 декабря, 2022
 
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"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот

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Tarabarova: Так выглядит абсолютное счастье
Tarabarova: Так выглядит абсолютное счастье
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Беременная украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 16 декабря в Facebook разместила новые фото, на которых запечатлена вместе со своей семьей.

"Так выглядит абсолютное счастье. Будем жить и бороться", – написала артистка.

На фото певица позирует, оголив округлившийся живот.

https://www.facebook.com/TARABAROVAofficial/posts/pfbid06n88SRguP3nY2hTLULKNuJb61ZVEsF4JmNZkjt9cTxBiwzfmApgUTTwNGutEDuAkl

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.

Тарабарова и продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. Она намекнула, что у них родится дочь.

Теги: дети, беременность, Tarabarova
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