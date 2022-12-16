"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот

"Так выглядит абсолютное счастье. Будем жить и бороться", – написала артистка.

На фото певица позирует, оголив округлившийся живот.

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.

Тарабарова и продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. Она намекнула, что у них родится дочь.