Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2022
 
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Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу

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Тарабарова и Бондарь воспитывают сына и дочь, а вскоре у них родится еще один ребенок
Тарабарова и Бондарь воспитывают сына и дочь, а вскоре у них родится еще один ребенок
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 3 декабря в эфире канала СТБ прокомментировала возможные слухи о том, что якобы забеременела в третий раз ради того, чтобы ее муж, украинский режиссер Алексей Бондарь мог выезжать во время войны за границу.

"Говорил кто-то из друзей: "А, третий ребенок, это чтобы Алексей мог свободно передвигаться, за границу моли выехать?" – спросил у артистки ведущий передачи "Як ти?" Григорий Решетник.

По словам Тарабаровой, нельзя сравнивать возможность выезда многодетного отца за границу во время войны с воспитанием самого ребенка.

"Так говорят люди, которые не знают, как тяжело рожать и воспитывать детей. Это не сравнить  выезд, невыезд. Тем более, что мы с первых дней в Украине. Я не могу быть за границей, когда я здесь нужна", – ответила артистка.

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Теги: дети, война России против Украины, беременность, Tarabarova
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