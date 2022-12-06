Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу

"Говорил кто-то из друзей: "А, третий ребенок, это чтобы Алексей мог свободно передвигаться, за границу моли выехать?" – спросил у артистки ведущий передачи "Як ти?" Григорий Решетник.
По словам Тарабаровой, нельзя сравнивать возможность выезда многодетного отца за границу во время войны с воспитанием самого ребенка.
"Так говорят люди, которые не знают, как тяжело рожать и воспитывать детей. Это не сравнить – выезд, невыезд. Тем более, что мы с первых дней в Украине. Я не могу быть за границей, когда я здесь нужна", – ответила артистка.
Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.
Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.