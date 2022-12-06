Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу

Тарабарова и Бондарь воспитывают сына и дочь, а вскоре у них родится еще один ребенок Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

"Говорил кто-то из друзей: "А, третий ребенок, это чтобы Алексей мог свободно передвигаться, за границу моли выехать?" – спросил у артистки ведущий передачи "Як ти?" Григорий Решетник.

По словам Тарабаровой, нельзя сравнивать возможность выезда многодетного отца за границу во время войны с воспитанием самого ребенка.

"Так говорят люди, которые не знают, как тяжело рожать и воспитывать детей. Это не сравнить – выезд, невыезд. Тем более, что мы с первых дней в Украине. Я не могу быть за границей, когда я здесь нужна", – ответила артистка.