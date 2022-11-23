"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном

"Счастье в простых вещах", – подписала снимки артистка.

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.