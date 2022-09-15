Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке

"Ради детей – как только они родились, мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке. До этого я общалась на украинском только на людях, как и все мы", – сказала артистка.



Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Осенью 2022 года певица заявила, что они с мужем приняли решение продать свой дом, который купили два года назад в кредит, так как после начала войны остались без работы.