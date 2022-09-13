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13 сентября, 2022
 
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Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки

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Tarabarova вместе с мужем воспитывает сына и дочь
Tarabarova вместе с мужем воспитывает сына и дочь
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 12 сентября в эфире радио "Люкс ФМ" призналась, что ей нечем было платить за детский сад, куда ходит ее сын Иван, так как после полномасштабного вторжения РФ в Украину она осталась без работы.

"Мы думали, чем платить [за детский сад], но нам повезло – крестные родители Ивана взяли на себя платежки за садик. Я расплакалась, когда нам позвонил крестный Ивана и сказал: "Пока вам трудно, мы будем закрывать", – призналась артистка.

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Осенью 2022 года певица заявила, что они с мужем приняли решение продать свой дом, который купили два года назад в кредит, так как после начала войны остались без работы.

Теги: война России против Украины, Светлана Тарабарова, Tarabarova
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