Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают

"В начале войны она вроде бы все понимала, потому что ее родители в Одессе, она получала информацию, но почему-то сделала другой выбор", – сказала Tarabarova.
Артистка призналась, что ей неприятна позиция Тодоренко.
"Больно мне? Да, мне больно! Неприятно? Это неприятно. Но это ее ответственность, ее судьба. И наши люди такое не прощают", – подытожила она.
Тарабарова и Тодоренко – выпускницы проекта "Фабрика звезд" 2008 года на "Новом канале". В том же году они стали участницами группы Real O, которую основала певица и продюсер Наталья Могилевская. Первой группу покинула Тарабарова, а спустя два года ушла и Тодоренко.
Осенью 2021 года по инициативе Тарабаровой бывшие участницы группы встретились в Турции и записали совместный клип.
Тодоренко вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.
Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.