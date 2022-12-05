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05 декабря, 2022
 
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Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают

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Tarabarova о Тодоренко: Больно мне? Да, мне больно! Неприятно? Это неприятно. Но это ее ответственность
Tarabarova о Тодоренко: Больно мне? Да, мне больно! Неприятно? Это неприятно. Но это ее ответственность
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova 3 декабря в эфире канала СТБ прокомментировала позицию замалчивающей войну украинской певицы Регины Тодоренко, которая строит карьеру в РФ после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

"В начале войны она вроде бы все понимала, потому что ее родители в Одессе, она получала информацию, но почему-то сделала другой выбор", – сказала Tarabarova.

Артистка призналась, что ей неприятна позиция Тодоренко.

"Больно мне? Да, мне больно! Неприятно? Это неприятно. Но это ее ответственность, ее судьба. И наши люди такое не прощают", – подытожила она.

Контекст:

Тарабарова и Тодоренко – выпускницы проекта "Фабрика звезд" 2008 года на "Новом канале". В том же году они стали участницами группы Real O, которую основала певица и продюсер Наталья Могилевская. Первой группу покинула Тарабарова, а спустя два года ушла и Тодоренко.

Осенью 2021 года по инициативе Тарабаровой бывшие участницы группы встретились в Турции и записали совместный клип.

Тодоренко вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.

Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Теги: война России против Украины, Регина Тодоренко, Tarabarova
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