Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают

Tarabarova о Тодоренко: Больно мне? Да, мне больно! Неприятно? Это неприятно. Но это ее ответственность Фото: tarabarova / Instagram

"В начале войны она вроде бы все понимала, потому что ее родители в Одессе, она получала информацию, но почему-то сделала другой выбор", – сказала Tarabarova.

Артистка призналась, что ей неприятна позиция Тодоренко.

"Больно мне? Да, мне больно! Неприятно? Это неприятно. Но это ее ответственность, ее судьба. И наши люди такое не прощают", – подытожила она.