"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность

"Конечно, мы хотели немного позже, набраться сил и не во время войны. Я была в шоке. Все были в шоке, – рассказала артистка. – Но чуть позже я поняла, что этот ребенок меня спас. Реально. Война, в оккупации большая часть моих родственников. Конечно, психологически мне очень тяжело было. Но когда врачи сказали: "Если будешь волноваться, то будешь вредить уже не себе, ты не имеешь права", я собралась и держу себя в руках. Поэтому я и говорю, этот ребенок будто спас и меня, и нашу семью, потому что все как-то собрались, и у нас появилась новая цель – выстоять еще больше".

Певица призналась, что мало кто из ее близких обрадовался, когда узнал, что она в третий раз станет матерью.

"Поддержки было очень мало, я была шокирована. Даже родители как-то так – думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная, и до слез мама довела меня по телефону. Она мне говорит: "Ты не думаешь головой, война". Говорю: "Мама, это уже произошло. Как ты можешь так говорить, я же твой третий ребенок?!" – призналась Тарабарова.