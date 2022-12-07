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07 декабря, 2022
 
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"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность

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Tarabaroba: Этот ребенок меня спас
Tarabaroba: Этот ребенок меня спас
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) призналась, что новая беременность стала неожиданностью для нее и для ее родственников. Об этом она рассказала 3 декабря в эфире канала СТБ.

"Конечно, мы хотели немного позже, набраться сил и не во время войны. Я была в шоке. Все были в шоке, – рассказала артистка. – Но чуть позже я поняла, что этот ребенок меня спас. Реально. Война, в оккупации большая часть моих родственников. Конечно, психологически мне очень тяжело было. Но когда врачи сказали: "Если будешь волноваться, то будешь вредить уже не себе, ты не имеешь права", я собралась и держу себя в руках. Поэтому я и говорю, этот ребенок будто спас и меня, и нашу семью, потому что все как-то собрались, и у нас появилась новая цель – выстоять еще больше".

Певица призналась, что мало кто из ее близких обрадовался, когда узнал, что она в третий раз станет матерью. 

"Поддержки было очень мало, я была шокирована. Даже родители как-то так  думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная, и до слез мама довела меня по телефону. Она мне говорит: "Ты не думаешь головой, война". Говорю: "Мама, это уже произошло. Как ты можешь так говорить, я же твой третий ребенок?!" – призналась Тарабарова.

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.

Тарабарова и продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Теги: война, дети, беременность, Светлана Тарабарова, Tarabarova
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