"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка

Tarabarova: Мальчики – к продолжению войны, а девочки – к победе Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

"Ты хочешь сына или дочь?" – спросил у певицы ведущий Григорий Решетник.

"Мальчики – к продолжению войны, а девочки – к победе. Ты понял, да? Нас ждет победа", – заявила артистка.

В этом же интервью певица опровергла возможные слухи о том, что рожает в третий раз для того, чтобы ее муж мог покинуть Украину.