"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка

"Ты хочешь сына или дочь?" – спросил у певицы ведущий Григорий Решетник.
"Мальчики – к продолжению войны, а девочки – к победе. Ты понял, да? Нас ждет победа", – заявила артистка.
В этом же интервью певица опровергла возможные слухи о том, что рожает в третий раз для того, чтобы ее муж мог покинуть Украину.
Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.
Тарабарова и продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.