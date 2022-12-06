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06 декабря, 2022
 
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"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Tarabarova: Мальчики к продолжению войны, а девочки к победе
Tarabarova: Мальчики – к продолжению войны, а девочки – к победе
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова), которая осенью сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью, 3 декабря в эфире канала СТБ призналась, что планирует рожать в Украине.

"Ты хочешь сына или дочь?"  спросил у певицы ведущий Григорий Решетник.

"Мальчики  к продолжению войны, а девочки  к победе. Ты понял, да?  Нас ждет победа", – заявила артистка.

В этом же интервью певица опровергла возможные слухи о том, что рожает в третий раз для того, чтобы ее муж мог покинуть Украину.

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.

Тарабарова и продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Теги: дети, беременность, Светлана Тарабарова, Tarabarova
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