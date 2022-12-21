"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой

"Наконец-то официально сбор окончен! Это были нелегкие шесть недель, но работа проделана и пора двигаться дальше", – написала она.

Спортсменка рассказала о своих планах на ближайшее будущее.

"Предстоят драгоценные дни с моим любимым и новый этап тренировок! Поэтому меняю местонахождение и буду начинать новый блок", – поделилась она.

Бех-Романчук сопроводила пост снимками, на которых запечатлена в спортивном светло-розовом топе с огромным декольте и розовых лосинах цвета фуксии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

"Ты, должно быть, одна из самых сексуальных спортсменок на планете, Боже мой", – прокомментировал подписчик downtownlife31.

"Ничего себе!" – отреагировала llairones.