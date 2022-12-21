"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой

"Наконец-то официально сбор окончен! Это были нелегкие шесть недель, но работа проделана и пора двигаться дальше", – написала она.
Спортсменка рассказала о своих планах на ближайшее будущее.
"Предстоят драгоценные дни с моим любимым и новый этап тренировок! Поэтому меняю местонахождение и буду начинать новый блок", – поделилась она.
Бех-Романчук сопроводила пост снимками, на которых запечатлена в спортивном светло-розовом топе с огромным декольте и розовых лосинах цвета фуксии.
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"Ты, должно быть, одна из самых сексуальных спортсменок на планете, Боже мой", – прокомментировал подписчик downtownlife31.
"Ничего себе!" – отреагировала llairones.
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке.
Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.