Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2022
 
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"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой

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Бех-Романчук: Предстоят драгоценные дни с моим любимым и новый этап тренировок!
Бех-Романчук: Предстоят драгоценные дни с моим любимым и новый этап тренировок!
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 20 декабря в Instagram сообщила о завершении блока тренировок.

"Наконец-то официально сбор окончен! Это были нелегкие шесть недель, но работа проделана и пора двигаться дальше", – написала она.

Спортсменка рассказала о своих планах на ближайшее будущее.

"Предстоят драгоценные дни с моим любимым и новый этап тренировок! Поэтому меняю местонахождение и буду начинать новый блок", – поделилась она.

Бех-Романчук сопроводила пост снимками, на которых запечатлена в спортивном светло-розовом топе с огромным декольте и розовых лосинах цвета фуксии.

"Ты, должно быть, одна из самых сексуальных спортсменок на планете, Боже мой", – прокомментировал подписчик downtownlife31.

"Ничего себе!" – отреагировала llairones.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.

Теги: спортсмены, грудь, Марина Бех-Романчук, декольте
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