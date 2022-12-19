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19 декабря, 2022
 
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"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото

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Белодед: В последнее время украинские бренды все больше и больше удивляют качеством, стилем и изысканностью
Белодед: В последнее время украинские бренды все больше и больше удивляют качеством, стилем и изысканностью
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 18 декабря разместила в Instagram подборку снимков, для которых снялась в одежде украинского бренда.

"В последнее время украинские бренды все больше и больше удивляют качеством, стилем и изысканностью", – отметила спортсменка.

Белодед позировала в брюках, топе и жакете марки Marsego. 

Белодед снялась на природе на фоне зеленой листвы.

"Что тут говорить? Очень повезет когда-нибудь какому-то украинскому парню!" – прокомментировал подписчик fedorchenko1984.

"Очень красивая", – написала savinadasha.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Теги: дзюдо, спортсмены, бренд, мода и красота, фото, Дарья Белодед, одежда
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