"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото

Белодед: В последнее время украинские бренды все больше и больше удивляют качеством, стилем и изысканностью Фото: dariabilodid7 / Instagram

"В последнее время украинские бренды все больше и больше удивляют качеством, стилем и изысканностью", – отметила спортсменка.

Белодед позировала в брюках, топе и жакете марки Marsego.

Белодед снялась на природе на фоне зеленой листвы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

"Что тут говорить? Очень повезет когда-нибудь какому-то украинскому парню!" – прокомментировал подписчик fedorchenko1984.

"Очень красивая", – написала savinadasha.