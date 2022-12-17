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17 декабря, 2022
 
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35-летняя Никитюк снялась в военной форме

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Никитюк побывала на учениях ССО
Никитюк побывала на учениях ССО
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 16 декабря в Instagram Stories сообщила о выходе нового выпуска программы "Le Маршрутка".

Никитюк разместила фото, на котором запечатлена в военной форме и защитном шлеме.

Выпуск программы "Ле Маршрутка", снятый во Львовской области, доступен на YouTube-канале Никитюк.

Фото в форме телеведущая сделала во время учений бойцов сил специальных операций (ССО).

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: Украина, война, учения, телеведущая, Леся Никитюк, фото, Le Маршрутка
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