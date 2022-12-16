35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото

"Приложите свои к экрану и, может, у вас такие будут", – написала она.
Телеведущая сопроводила пост снимком своих губ, на котором эта ее часть лица показана крупным планом – на весь экран.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".