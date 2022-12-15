Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото

"Вчера в лифте встретила Фро. Очень горжусь этой женщиной", – написала она.

На фото Никитюк и Ефросинина запечатлены перед большим зеркалом в лифте. Они позировали улыбаясь и наклонившись друг к другу.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.

Ефросинина с 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".