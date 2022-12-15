Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2022
 
Новости

Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никитюк заявила, что гордится Ефросининой
Никитюк заявила, что гордится Ефросининой
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 14 декабря в Stories Instagram разместила совместное фото с коллегой, 43-летней Машей Ефросининой.

"Вчера в лифте встретила Фро. Очень горжусь этой женщиной", – написала она.

На фото Никитюк и Ефросинина запечатлены перед большим зеркалом в лифте. Они позировали улыбаясь и наклонившись друг к другу.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.

Ефросинина с 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, Маша Ефросинина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Я был убежден, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел?
  Яценюк: Я был убежден, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел?
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Что Путин будет делать в Венесуэле? Если и есть план на случай поражения, то это как у Гитлера в бункере самоубийство
  Шустер: Что Путин будет делать в Венесуэле? Если и есть план на случай поражения, то это как у Гитлера в бункере – самоубийство
Алеся БАЦМАН
  Полковник Грабский: Россияне не в состоянии осуществить контрнаступление, поэтому таким кровавым способом под Бахмутом пытаются выиграть время
  Полковник Грабский: Россияне не в состоянии осуществить контрнаступление, поэтому таким кровавым способом под Бахмутом пытаются выиграть время
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото
"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом
"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом
"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой
"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео
В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника
В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 