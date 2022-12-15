"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой

Певица выбрала модель с вышитым бюстгальтером, высокие трусы и пояс. На первом фото певица запечатлена по пояс, на втором – в полный рост. Она позировала, оттопырив пятую точку.
В подписи отметили, что это белье именного бренда Рианны Savage.
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"Никогда не была настолько хорошенькой!" – заявила подписчица smtoenptheat.
"Суперсекси", – написал paw2142.
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.
Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.