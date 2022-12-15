"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой

Певица выбрала модель с вышитым бюстгальтером, высокие трусы и пояс. На первом фото певица запечатлена по пояс, на втором – в полный рост. Она позировала, оттопырив пятую точку.

В подписи отметили, что это белье именного бренда Рианны Savage.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от R * HANNA * (@rihannaofficiall)

"Никогда не была настолько хорошенькой!" – заявила подписчица smtoenptheat.

"Суперсекси", – написал paw2142.