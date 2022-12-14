Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели

В ролике Дорофеева и Кацурин лежат рядом в постели. Певица показала возлюбленного без одежды, с оголенным торсом. Он быстро говорил разные фразы: "холодный чебурек", "это воняет носками", "рубрика "Веселый словарик" и т.д.

Дорофеева отметила, что ресторатор писал тизер нового выпуска своей программы о заведениях общественного питания в разных городах. На этот раз – "Еда Львова".

"Взбесился", – написала Дорофеева. В ролике она также сняла саму себя – певица посмеялась перед камерой.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram