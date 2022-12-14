Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели

В ролике Дорофеева и Кацурин лежат рядом в постели. Певица показала возлюбленного без одежды, с оголенным торсом. Он быстро говорил разные фразы: "холодный чебурек", "это воняет носками", "рубрика "Веселый словарик" и т.д.
Дорофеева отметила, что ресторатор писал тизер нового выпуска своей программы о заведениях общественного питания в разных городах. На этот раз – "Еда Львова".
"Взбесился", – написала Дорофеева. В ролике она также сняла саму себя – певица посмеялась перед камерой.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.
Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.