"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак

В ролике Налчаджиоглу порезал апельсины, чтобы приготовить из них фреш, обогащенный витамином С, а Реус предложила ему водорастворимые витамины.

"Что ты делаешь, любимый?" – уже культовая фраза. Согласны?" – написал Налчаджиоглу. С этими словами в ролике к нему обратилась Реус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Farmasi Ukraine (@farmasiukraine)

"Что означает татуировка на безымянном пальце? Это на память об обручальном кольце?" – спросил подписчик evsjjcgjn.

На пальце Налчаджиоглу можно заметить татуировку в виде кольца.