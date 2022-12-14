Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2022
 
Новости

"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак

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Налчаджиоглу официально не женат
Налчаджиоглу официально не женат
Фото: muratnalca / Instagram

Бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу 13 декабря опубликовал в Instagram новый совместный ролик со своей девушкой, украинским визажистом Лилией Реус.

В ролике Налчаджиоглу порезал апельсины, чтобы приготовить из них фреш, обогащенный витамином С, а Реус предложила ему водорастворимые витамины.

"Что ты делаешь, любимый?" – уже культовая фраза. Согласны?" – написал Налчаджиоглу. С этими словами в ролике к нему обратилась Реус.

"Что означает татуировка на безымянном пальце? Это на память об обручальном кольце?" – спросил подписчик evsjjcgjn.

На пальце Налчаджиоглу можно заметить татуировку в виде кольца.

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. "Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна", – написал он тогда.

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Теги: Ани Лорак, певица, Мурат Налчаджиоглу, татуировка, муж, кольцо, бизнесмен
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