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14 декабря, 2022
 
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38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади

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Зиневич снялась перед зеркалом
Зиневич снялась перед зеркалом
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя ресторатор Алла Зиневич 14 декабря в Stories Instagram поделилась снимком, на котором запечатлена перед зеркалом.

Зиневич предстала в светло-сиреневом топе со страусиными перьями на рукавах и джинсовых шортах, а также в розовых тапочках. Она сделала селфи, стоя вполоборота к зеркалу.

Фото: alla_zinevych_/ Instagram
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Контекст:

Сергей Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

По информации ТСН, у Тигипко и Зиневич трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала свою личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: Сергей Тигипко, селфи, фото, жена, Алла Зиневич, бизнесмен
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