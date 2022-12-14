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14 декабря, 2022
 
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"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера

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Бех-Романчук в июле исполнилось 27 лет
Бех-Романчук в июле исполнилось 27 лет
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 13 декабря в Instagram разместила снимки, для которых позировала в блестящем платье.

Спортсменка выбрала модель платья с декольтированной спиной и не стала надевать под него бюстгальтер.

"Шикарный вид!" – отреагировал подписчик oleg_khomut.

"Чертовски горячая", – заявил primitivefuture204.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.

Теги: спортсмены, Марина Бех-Романчук, бюстгальтер, декольте
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