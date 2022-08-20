Украинка Бех-Романчук стала чемпионом Европы в тройном прыжке, установив личный рекорд

Лучший результат легкоатлетки из Украины – 15,02 метра. Это лучший результат сезона в Европе.
Занявшая второе место Кристийна Мякеля из Финляндии допрыгнула до 14,64 метра, установив национальный рекорд, но этого показателя не хватило для того, чтобы обойти Бех-Романчук.
Третье место – у бывшей украинки, а теперь представительницы Израиля Анны Миненко (14,45 метра).
Европейский рекорд в этой дисциплине не побит с августа 1995 года, когда украинка Инесса Кравец прыгнула на 15,5 метров в шведском Гетеборге.
Champion.com.ua отмечает, что прыжки в длину – не профильная дисциплина для Бех-Романчук. На чемпионате Европы победный результат стал для нее лучшим в карьере.
your triple jump european champion maryna bekh-romanchuk !!!!! * pic.twitter.com/HdLRM6exEd— mary (@yuzutenchi) August 19, 2022
Также 19 августа медали на чемпионате Европы по легкой атлетике завоевали в беге на 400 метров с барьерами украинки Виктория Ткачук (серебро) и Анна Рыжикова (бронза), сообщает Общественное.
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.
Романчук стал чемпионом Европы по плаванию 16 августа 2022 года.