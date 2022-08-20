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Украинка Бех-Романчук стала чемпионом Европы в тройном прыжке, установив личный рекорд

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Бех-Романчук взяла золото в непрофильной дисциплине
Бех-Романчук взяла золото в непрофильной дисциплине
Фото: ЕРА

19 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике в немецком Мюнхене украинская спортсменка Марина Бех-Романчук выиграла золотые медали в тройном прыжке. Об этом проинформировал сайт соревнований.

Лучший результат легкоатлетки из Украины – 15,02 метра. Это лучший результат сезона в Европе.

Занявшая второе место Кристийна Мякеля из Финляндии допрыгнула до 14,64 метра, установив национальный рекорд, но этого показателя не хватило для того, чтобы обойти Бех-Романчук.

Третье место – у бывшей украинки, а теперь представительницы Израиля Анны Миненко (14,45 метра).

Европейский рекорд в этой дисциплине не побит с августа 1995 года, когда украинка Инесса Кравец прыгнула на 15,5 метров в шведском Гетеборге.

Champion.com.ua отмечает, что прыжки в длину – не профильная дисциплина для Бех-Романчук. На чемпионате Европы победный результат стал для нее лучшим в карьере.

Также 19 августа медали на чемпионате Европы по легкой атлетике завоевали в беге на 400 метров с барьерами украинки Виктория Ткачук (серебро) и Анна Рыжикова (бронза), сообщает Общественное.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.

Романчук стал чемпионом Европы по плаванию 16 августа 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, спорт, Израиль, золото, чемпионат, рекорд, легкая атлетика, Мюнхен, карьера, медали, спортсмены, соревнования, легкоатлеты, чемпионат Европы, Марина Бех-Романчук, украинки, Инесса Кравец, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
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