Украинка Бех-Романчук стала чемпионом Европы в тройном прыжке, установив личный рекорд

Лучший результат легкоатлетки из Украины – 15,02 метра. Это лучший результат сезона в Европе.

Занявшая второе место Кристийна Мякеля из Финляндии допрыгнула до 14,64 метра, установив национальный рекорд, но этого показателя не хватило для того, чтобы обойти Бех-Романчук.

Третье место – у бывшей украинки, а теперь представительницы Израиля Анны Миненко (14,45 метра).

Европейский рекорд в этой дисциплине не побит с августа 1995 года, когда украинка Инесса Кравец прыгнула на 15,5 метров в шведском Гетеборге.

Champion.com.ua отмечает, что прыжки в длину – не профильная дисциплина для Бех-Романчук. На чемпионате Европы победный результат стал для нее лучшим в карьере.

your triple jump european champion maryna bekh-romanchuk !!!!! * pic.twitter.com/HdLRM6exEd — mary (@yuzutenchi) August 19, 2022

Также 19 августа медали на чемпионате Европы по легкой атлетике завоевали в беге на 400 метров с барьерами украинки Виктория Ткачук (серебро) и Анна Рыжикова (бронза), сообщает Общественное.