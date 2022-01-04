"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом

Спортсменка позирует перед зеркалом, слегка расставив ноги.

"Возвращаемся после маленького отпуска к тренировкам", – прокомментировала публикацию 26-летняя Бех-Романчук. Ранее она сообщила подписчикам, что вместе с мужем провела новогодние каникулы в Карпатах.

"Деликатесная бомбезная фисташечка", – оценили фото спортсменки поклонники.

"Какая красивая", – восхитились подписчики.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.