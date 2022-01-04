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04 января, 2022
 
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"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисенко прославилась благодаря роли Ларисы Яхонтовны в "Крепостной"
Денисенко прославилась благодаря роли Ларисы Яхонтовны в "Крепостной" 
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталья Денисенко 3 января в Instagram Stories разместила серию роликов, в которых запечатлена в прозрачном топе и лосинах белого цвета во время танца на пилоне.

Образ артистки дополнили босоножки на очень высоких каблуках.

Актриса сперва показала тверк, сидя на полу, а затем станцевала на пилоне, эротично изгибаясь возле шеста и широко разводя ноги, схватившись руками за опору.

Ролик с ее участием на своей странице в Instagram разместили администраторы программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина".

"Господи, мужу показывай", – написали пользователи сети.

"Пока ни о чем, но все впереди", – прокомментировали ролик подписчики.

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. 

Она снималась в фильмах и сериалах "От любви до ненависти", "Дорога домой", "Полюби меня такой", "За витриной", "Спецы", "Рецепт любви", "Центральная больница", "Столетие Якова", "Сказка старого мельника", "Село на миллион", "Ночь святого Валентина". В сериале "Крепостная" телеканала СТБ Денисенко исполнила роль Ларисы Яхонтовны. 

Денисенко замужем за актером Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017).

Теги: танцы, актриса, Наталия Денисенко
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