"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне

Образ артистки дополнили босоножки на очень высоких каблуках.

Актриса сперва показала тверк, сидя на полу, а затем станцевала на пилоне, эротично изгибаясь возле шеста и широко разводя ноги, схватившись руками за опору.

Ролик с ее участием на своей странице в Instagram разместили администраторы программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина".

"Господи, мужу показывай", – написали пользователи сети.

"Пока ни о чем, но все впереди", – прокомментировали ролик подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)