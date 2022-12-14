Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2022
 
Новости

"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кардашян показала себя со всех сторон
Кардашян показала себя со всех сторон
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 13 декабря разместила в Instagram снимки, для которых позировала в белом бикини.

Кардашян позировала в воде, засветив формы под мокрой тканью купальника.

Модель показала себя со всех сторон, демонстрируя бюст и ягодицы.

"Горячо", – прокомментировала подписчица awinnnie.

"Не пости это, пожалуйста", – призвал tylerchongy.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: купальник, Ким Кардашян, модель, грудь, декольте, ягодицы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Что Путин будет делать в Венесуэле? Если и есть план на случай поражения, то это как у Гитлера в бункере самоубийство
  Шустер: Что Путин будет делать в Венесуэле? Если и есть план на случай поражения, то это как у Гитлера в бункере – самоубийство
Алеся БАЦМАН
  Полковник Грабский: Россияне не в состоянии осуществить контрнаступление, поэтому таким кровавым способом под Бахмутом пытаются выиграть время
  Полковник Грабский: Россияне не в состоянии осуществить контрнаступление, поэтому таким кровавым способом под Бахмутом пытаются выиграть время
  Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего
  Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 