Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним

"Сегодня мой 300-й день в украинской армии и 293 день войны. Жизнь изменилась на 180*, много всего было, много еще, надеюсь, будет. Победа за нами! Слава Украине!" – написал Недзельский.

Снимок, на котором он запечатлен с Винником, был сделан в Берлине (Германия). Когда именно, Недзельский не указал.

Контекст:

В сентябре 2019 года Винник снялся в ролике в рамках проекта "#всеммир", запущенного российской группой "Мир 519". Участие в съемках ролика приняли в том числе российские артисты, поддержавшиеие аннексию Крыма. Винник стал единственным украинским артистом, кто согласился сниматься в этом видео.

Комментируя съемки, певец не смог дать однозначного ответа о принадлежности аннексированного Россией Крыма. "Когда ты кричишь: "Наш Крым", а он не наш на сегодняшний день... Имеем то, что имеем, правильно? Есть факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему же? Мы ничего не решаем", – заявил тогда певец.

В 2022 году, на восьмой день после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Винник записал ролик, в котором осудил российскую агрессию. Последний пост на странице Винника в Instagram опубликован 24 апреля 2022 года. В нем артист поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему певец замалчивает российскую агрессию. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну, такое…" – написали пользователи сети.

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.

В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.

В июле Недзельский показывал скриншот экрана, сделанный во время дистанционного общения с Винником.

10 июля солист украинской группы Kozak System Иван Леньо обратился к Виннику. "Олег, ты просто сам должен понимать, что если выпадаешь из исторического контекста, из этой украинской лодки, которая борется с российской империей, ты просто станешь никем", – заявил Леньо.

12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она не стала называть свое имя и фамилию, но подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию, где он жил последние 20 лет, стали его проблемы со здоровьем. Адвокат сообщила, что Винник помогает ВСУ, но не афиширует это.