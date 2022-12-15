"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом

На фото также присутствуют три дочери Уиллиса и Мур – Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994), а также две дочери актера от брака с Хеминг – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014). Все они позировали вместе на фоне наряженной елки.

"Мы семья! Погрузитесь в праздничное настроение!" – написала Мур.

Контекст:

Мур и Уиллис прожили в браке 13 лет: с 1987-го по 2000 год. Сейчас актриса состоит в отношениях с 47-летним швейцарским шеф-поваром Дэниелом Хаммом. На фото он не присутствует. Возможно, находился за кадром в качестве фотографа.

Уиллис и Хеминг поженились в 2009 году.