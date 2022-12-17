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17 декабря, 2022
 
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"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боржемская: Утраченное детство. Никогда не простим наших детей
Боржемская: Утраченное детство. Никогда не простим наших детей
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Instagram 15 декабря посвятила пост украинским детям и рассказала о том, какие вопросы ей в связи с войной задают собственные сын и дочь.

"Утраченное детство. Никогда не простим наших детей. Погибшие, потерявшие детство, которые больше не будут такими, как прежде. Наши дети – дети войны, которые в один день стали взрослее", – написала она.

Боржемская отметила, что дети в Украине знают виды оружия, понимают, что делать при звуках воздушной тревоги, их герои больше не персонажи мультиков и комиксов.

"Их героями стали настоящие люди – ВСУ", – подчеркнула она.

Фитнес-тренер рассказала, что говорит своим детям о войне.

"Мои воробышки постоянно спрашивают: "Мама, а сколько будет продолжаться эта тьма?". И ты понимаешь, что у тебя нет ответа на этот вопрос. Ты смотришь на них и говоришь об этом честно и откровенно. Рассказываешь, что мы находимся не в самых плохих условиях. Наши солдаты спят в окопах в любую погоду, в других городах люди набирают воду из рек, потому что нет другой альтернативы, а о тепле и свете только мечтают", – написала она.

Боржемская обратилась к детям.

"Простите, детки, что вам приходится переживать. И благодарим, что вы так стойко все переносите", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт (2009) и дочь Оливия (2012).

Теги: война, дети, война России против Украины, тренер, Марина Боржемская, Вячеслав Узелков
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