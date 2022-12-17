"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне

"Утраченное детство. Никогда не простим наших детей. Погибшие, потерявшие детство, которые больше не будут такими, как прежде. Наши дети – дети войны, которые в один день стали взрослее", – написала она.

Боржемская отметила, что дети в Украине знают виды оружия, понимают, что делать при звуках воздушной тревоги, их герои больше не персонажи мультиков и комиксов.

"Их героями стали настоящие люди – ВСУ", – подчеркнула она.

Фитнес-тренер рассказала, что говорит своим детям о войне.

"Мои воробышки постоянно спрашивают: "Мама, а сколько будет продолжаться эта тьма?". И ты понимаешь, что у тебя нет ответа на этот вопрос. Ты смотришь на них и говоришь об этом честно и откровенно. Рассказываешь, что мы находимся не в самых плохих условиях. Наши солдаты спят в окопах в любую погоду, в других городах люди набирают воду из рек, потому что нет другой альтернативы, а о тепле и свете только мечтают", – написала она.

Боржемская обратилась к детям.

"Простите, детки, что вам приходится переживать. И благодарим, что вы так стойко все переносите", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)