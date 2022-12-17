64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках

Мадонна снялась в шортах и объемной куртке. На некоторых фото она запечатлена с разведенными ногами и на четвереньках.
Певица анонсировала выход трека Back That Up To The Beat. Он звучит в миниролике, который она опубликовала.
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"Красивая женщина, я так тебя люблю, ты мое самое большое вдохновение", – прокомментировала подписчица madge_beautyyy.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".