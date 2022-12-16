Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2022
 
Новости

"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде

Кацурин в романтических отношениях с Дорофеевой
Кацурин в романтических отношениях с Дорофеевой
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин, новый бойфренд украинской певицы Нади Дорофеевой, 15 декабря в Instagram опубликовал ролик, в котором женщина перед камерой рассказала примету о лысом муже.

"У нас когда-то давали облизывать макогон. Говорили: "Кто облизывет макогон, у того будет лысый муж", – сказала героиня видео.

Кацурин показал в кадре себя, продемонстрировав свою бритую голову крупным планом.

"Галицкий булинг", – написал он.

"Ха-ха, я это с детства помню", – призналась подписчица jullet.v.

"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон", – прокомментировала n_li_sun

Контекст:

Макогон – ступа для перетирания мака.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: видео, Надя Дорофеева, певица, ресторатор, муж, Dorofeeva, Михаил Кацурин
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