"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде

"У нас когда-то давали облизывать макогон. Говорили: "Кто облизывет макогон, у того будет лысый муж", – сказала героиня видео.

Кацурин показал в кадре себя, продемонстрировав свою бритую голову крупным планом.

"Галицкий булинг", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

"Ха-ха, я это с детства помню", – призналась подписчица jullet.v.

"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон", – прокомментировала n_li_sun