"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины

Маррей: Я подумал, что мог бы привлечь к помощи и других Фото: andymurray / Instagram

Маррей передал все свои призовые деньги на помощь украинским детям. С середины сезона он начал переводить деньги в фонд UNICEF.

"В феврале я играл на турнире в Дубае и помню, как смотрел новости, и там говорилось, что что-то происходит между Россией и Украиной. Во время турнира в Индиан-Уэллсе я решил, что буду жертвовать свои призовые деньги до конца сезона на гуманитарную помощь UNICEF. Итоговая сумма составила чуть более $630 тыс. Это придало мне дополнительную мотивацию в этом году. Я подумал, что мог бы привлечь к помощи и других", – отметил Маррей.

Он подчеркнул, что в Украине 7,5 млн детей и после более чем девяти месяцев обострения конфликта 5,2 млн из них нуждаются в помощи.

Спортсмен признался, что когда ему было немного за 20, он не думал ни о чем другом, кроме тенниса.

"Когда вы начинаете становиться старше и, возможно, немного взрослеть, вы понимаете, что есть вещи более важные, чем спорт", – отметил он.