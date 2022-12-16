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16 декабря, 2022
 
Новости

"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины

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Маррей: Я подумал, что мог бы привлечь к помощи и других
Маррей: Я подумал, что мог бы привлечь к помощи и других
Фото: andymurray / Instagram

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель турниров "Большого шлема" британец Энди Маррей удостоен награды Артура Эша за человечность и благотворительность. Об этом 15 декабря сообщили на официальном сайте всемирного теннисного тура высшего уровня для мужчин – ATP Tour.

Маррей передал все свои призовые деньги на помощь украинским детям. С середины сезона он начал переводить деньги в фонд UNICEF.

"В феврале я играл на турнире в Дубае и помню, как смотрел новости, и там говорилось, что что-то происходит между Россией и Украиной. Во время турнира в Индиан-Уэллсе я решил, что буду жертвовать свои призовые деньги до конца сезона на гуманитарную помощь UNICEF. Итоговая сумма составила чуть более $630 тыс. Это придало мне дополнительную мотивацию в этом году. Я подумал, что мог бы привлечь к помощи и других", – отметил Маррей.

Он подчеркнул, что в Украине 7,5 млн детей и после более чем девяти месяцев обострения конфликта 5,2 млн из них нуждаются в помощи.

Спортсмен признался, что когда ему было немного за 20, он не думал ни о чем другом, кроме тенниса.

"Когда вы начинаете становиться старше и, возможно, немного взрослеть, вы понимаете, что есть вещи более важные, чем спорт", – отметил он.

Контекст:

Маррей получил премию Артура Эша "за человечность и благотворительность" во второй раз. Дважды ее получали еще три теннисиста в истории: швейцарец Роджер Федерер, американец Андре Агасси и пакистанец Айсам-уль-Хак Куреши.

Премия Артура Эша – одна из самых выдающихся, престижных и известных наград в спорте.

Теги: Украина, спорт, теннис, война, Энди Маррей, благотворительность, спортсмены, британец
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