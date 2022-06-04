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"Будьте сильными". Первая ракетка мира на церемонии награждения Roland Garros обратилась к украинцам

Швентек украинцам: Будьте сильны! Война все еще продолжается
Швентек – украинцам: Будьте сильны! Война все еще продолжается
Фото: EPA

Первая ракетка мира Ига Швентек 4 июня во время торжественной речи по поводу своей победы на Открытом чемпионате Франции передала слова поддержки украинцам. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

"И в заключение хочу сказать несколько слов Украине. Будьте сильны! Война все еще продолжается... С первой своей речи в Дохе я надеялась, что если буду говорить в следующий раз, то ситуация будет лучше. Я все еще надеюсь. Я продолжу поддерживать, чем могу", – сказала она.

"Большой теннис Украины" отмечает, что нынешняя победа стала для польской теннисистки второй наградой в турнире Большого Шлема в карьере. В финале она сошлась с американской Коко Гауфф и обыграла ее в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

По итогам Roland Garros Швентек останется на первой строчке мирового рейтинга (10 недель подряд), а Гауфф вернется в топ-20 и обновит личный рекорд на 13-м месте.

Контекст:

Roland Garros проходит с 22 мая по 5 июня на грунтовых кортах. Призовой фонд турнира – €2,7 млн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, спорт, теннис, Roland Garros, Ига Швентек
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