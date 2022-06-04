"Будьте сильными". Первая ракетка мира на церемонии награждения Roland Garros обратилась к украинцам

"И в заключение хочу сказать несколько слов Украине. Будьте сильны! Война все еще продолжается... С первой своей речи в Дохе я надеялась, что если буду говорить в следующий раз, то ситуация будет лучше. Я все еще надеюсь. Я продолжу поддерживать, чем могу", – сказала она.

"Большой теннис Украины" отмечает, что нынешняя победа стала для польской теннисистки второй наградой в турнире Большого Шлема в карьере. В финале она сошлась с американской Коко Гауфф и обыграла ее в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

По итогам Roland Garros Швентек останется на первой строчке мирового рейтинга (10 недель подряд), а Гауфф вернется в топ-20 и обновит личный рекорд на 13-м месте.