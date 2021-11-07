97-летний украинец-теннисист Станиславский сыграл с Надалем. Видео

Надаль и Станиславский сыграли в Испании в конце октября Фото: rafanadalacademy / Instagram

Спортсмены встретились в Испании, где украинец участвовал в серии матчей в ветеранском чемпионате мира, отмечает "Настоящее время".

Станиславский спросил у Надаля, могут ли они вместе сыграть и испанец сразу согласился. В собственной академии испанца спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.

Игра с Надалем была давней мечтой Станиславского.

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