97-летний украинец-теннисист Станиславский сыграл с Надалем. Видео

Спортсмены встретились в Испании, где украинец участвовал в серии матчей в ветеранском чемпионате мира, отмечает "Настоящее время".
Станиславский спросил у Надаля, могут ли они вместе сыграть и испанец сразу согласился. В собственной академии испанца спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.
Игра с Надалем была давней мечтой Станиславского.
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Надаль – пятая ракета мира в одиночном разряде в рейтинге теннисистов-профессионалов (ATP). За свою карьеру одержал 20 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции (рекорд по победам на одном турнире Большого шлема в одном разряде). Также у него два олимпийских золота – в одиночном разряде (2008) и парном (2016).
Станиславский – рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, самый старый теннисист мира. Он родился 22 марта 1924 года в Харькове.