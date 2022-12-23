Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2022
 
Новости

"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: совсем неважно: большие поступки это или малые --- добро вернется, просто верьте
Каменских: совсем неважно: большие поступки это или малые --- добро вернется, просто верьте
Фото: potupinastyaf / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram 23 декабря рассказала, что устроила сюрприз для проживающей в Лондоне (Великобритания) своей поклонницы Юлии и ее подопечной Дарьи.

Каменских в предыдущем посте Каменских объяснила, что с Юлией она  познакомилась во время онлайн-встречи, которую та получила в подарок за самый большой донат в благотворительном розыгрыше с фондом Tabletochki.

На встрече выяснилось, что Юлия уже долгое время проживает в Лондоне, но регулярно помогает детям из Украины. Она пригласила к себе в гости девочку из Украины, Дашу, которая борется с раком. Девочка мечтала побывать в знаковых местах, связанных с ее любимыми фильмами о Гарри Поттере.

"Меня очень вдохновила эта история и захотелось как-то по-особому отблагодарить Юлию за ее добрые поступки. Поэтому я решила преподнести девочкам сюрприз: приехала в Лондон и пригласила их в тематическое кафе варить волшебное зелье.
Очень радуюсь, что удалось подарить Даше незабываемые эмоции, вместе приятно провести время и еще раз поблагодарить Юлию, уже лично, что она так много помогает украинцам. Когда я вижу, сколько добра и отзывчивости есть в человеческих сердцах, понимаю, что возможно все", – отметила Каменских.

Певица показала, как проходила ее встреча с Юлией и Дарьей.

"Жизнь – действительно непредсказуема, и мы никогда не знаем, что нас ждет впереди. Но в конце концов это точно нечто, что делает нас лучше и учит важным вещам. Возможно, если бы в последние часы нашего благотворительного розыгрыша Юлия не совершила свой донат, результат был бы совсем другим. Но она закрыла сбор, выиграла онлайн-встречу и так вдохновила меня, что уже через месяц я оказалась в Лондоне, чтобы сделать ей приятный сюрприз и лично отблагодарить", – написала Каменских.

Она подчеркнула, что добрые дела – это лучшая инвестиция в жизнь, которую мы можем сделать.

"Поэтому совсем неважно: большие поступки это или малые – добро вернется, просто верьте", – заявила она.

"Мне одной показалось что Настя беременна?" – прокомментировала подписчица nastia_grynchuk.

"Мне тоже", – ответила ей iuliiadrin.

"Самая добрая публикация в этом году", – заявил valentyn_vs.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечала, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: Украина, Великобритания, Лондон, благотворительность, украинцы, беременность, Настя Каменских, Потап и Настя, певица, певица NK, встреча, девочка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
Алеся БАЦМАН
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"У него жизнь – сплошной ужас. Он просыпается в бункере и не понимает, что дальше делать". Данилов сравнил Путина с загнанной в угол крысой
"У него жизнь – сплошной ужас. Он просыпается в бункере и не понимает, что дальше делать". Данилов сравнил Путина с загнанной в угол крысой
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
В топе без белья и с каре. Grosu, которая переехала в США, показала ранее неопубликованные снимки из архива
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Jerry Heil показала, как выглядит после падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы
Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками
Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками
  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео
  "Антошка, ребенок, ты не перестаешь удивлять. Пусть братья-поляки тоже покайфуют". Wellboy записал "Гуси" на польском языке. Видео
Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Албания выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
На фронте под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 