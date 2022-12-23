"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече

Каменских в предыдущем посте Каменских объяснила, что с Юлией она познакомилась во время онлайн-встречи, которую та получила в подарок за самый большой донат в благотворительном розыгрыше с фондом Tabletochki.
На встрече выяснилось, что Юлия уже долгое время проживает в Лондоне, но регулярно помогает детям из Украины. Она пригласила к себе в гости девочку из Украины, Дашу, которая борется с раком. Девочка мечтала побывать в знаковых местах, связанных с ее любимыми фильмами о Гарри Поттере.
"Меня очень вдохновила эта история и захотелось как-то по-особому отблагодарить Юлию за ее добрые поступки. Поэтому я решила преподнести девочкам сюрприз: приехала в Лондон и пригласила их в тематическое кафе варить волшебное зелье.
Очень радуюсь, что удалось подарить Даше незабываемые эмоции, вместе приятно провести время и еще раз поблагодарить Юлию, уже лично, что она так много помогает украинцам. Когда я вижу, сколько добра и отзывчивости есть в человеческих сердцах, понимаю, что возможно все", – отметила Каменских.
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Певица показала, как проходила ее встреча с Юлией и Дарьей.
"Жизнь – действительно непредсказуема, и мы никогда не знаем, что нас ждет впереди. Но в конце концов это точно нечто, что делает нас лучше и учит важным вещам. Возможно, если бы в последние часы нашего благотворительного розыгрыша Юлия не совершила свой донат, результат был бы совсем другим. Но она закрыла сбор, выиграла онлайн-встречу и так вдохновила меня, что уже через месяц я оказалась в Лондоне, чтобы сделать ей приятный сюрприз и лично отблагодарить", – написала Каменских.
Она подчеркнула, что добрые дела – это лучшая инвестиция в жизнь, которую мы можем сделать.
"Поэтому совсем неважно: большие поступки это или малые – добро вернется, просто верьте", – заявила она.
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"Мне одной показалось что Настя беременна?" – прокомментировала подписчица nastia_grynchuk.
"Мне тоже", – ответила ей iuliiadrin.
"Самая добрая публикация в этом году", – заявил valentyn_vs.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечала, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.