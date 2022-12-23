"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече

Каменских: совсем неважно: большие поступки это или малые --- добро вернется, просто верьте Фото: potupinastyaf / Instagram

Каменских в предыдущем посте Каменских объяснила, что с Юлией она познакомилась во время онлайн-встречи, которую та получила в подарок за самый большой донат в благотворительном розыгрыше с фондом Tabletochki.

На встрече выяснилось, что Юлия уже долгое время проживает в Лондоне, но регулярно помогает детям из Украины. Она пригласила к себе в гости девочку из Украины, Дашу, которая борется с раком. Девочка мечтала побывать в знаковых местах, связанных с ее любимыми фильмами о Гарри Поттере.

"Меня очень вдохновила эта история и захотелось как-то по-особому отблагодарить Юлию за ее добрые поступки. Поэтому я решила преподнести девочкам сюрприз: приехала в Лондон и пригласила их в тематическое кафе варить волшебное зелье.

Очень радуюсь, что удалось подарить Даше незабываемые эмоции, вместе приятно провести время и еще раз поблагодарить Юлию, уже лично, что она так много помогает украинцам. Когда я вижу, сколько добра и отзывчивости есть в человеческих сердцах, понимаю, что возможно все", – отметила Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Певица показала, как проходила ее встреча с Юлией и Дарьей.

"Жизнь – действительно непредсказуема, и мы никогда не знаем, что нас ждет впереди. Но в конце концов это точно нечто, что делает нас лучше и учит важным вещам. Возможно, если бы в последние часы нашего благотворительного розыгрыша Юлия не совершила свой донат, результат был бы совсем другим. Но она закрыла сбор, выиграла онлайн-встречу и так вдохновила меня, что уже через месяц я оказалась в Лондоне, чтобы сделать ей приятный сюрприз и лично отблагодарить", – написала Каменских.

Она подчеркнула, что добрые дела – это лучшая инвестиция в жизнь, которую мы можем сделать.

"Поэтому совсем неважно: большие поступки это или малые – добро вернется, просто верьте", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Мне одной показалось что Настя беременна?" – прокомментировала подписчица nastia_grynchuk.

"Мне тоже", – ответила ей iuliiadrin.

"Самая добрая публикация в этом году", – заявил valentyn_vs.