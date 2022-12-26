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26 декабря, 2022
 
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"Сексуальная девушка". Рианна снялась в облегающем мини-платье. Фото

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В феврале 2023-го Рианне исполнится 35 лет
В феврале 2023-го Рианне исполнится 35 лет
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице ставшей в 2022 году матерью 34-летней американской певицы Рианны 25 декабря в Instagram опубликовали ее снимки в черном облегающем мини-платье на тонких бретелях.

"Оставайся классной, дерзкой и немного задиристой", – такой подписью сопроводили снимки.

"Просто такая сексуальная", – отметил подписчик jameswilliams1523.

"Сексуальная девушка", – написал husseini_sediq.

Контекст:

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Теги: платье, Рианна, певица, фото
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