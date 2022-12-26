"Сексуальная девушка". Рианна снялась в облегающем мини-платье. Фото

"Оставайся классной, дерзкой и немного задиристой", – такой подписью сопроводили снимки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Просто такая сексуальная", – отметил подписчик jameswilliams1523.
"Сексуальная девушка", – написал husseini_sediq.
Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.